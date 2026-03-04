İSTANBUL 14°C / 2°C
Spor

Liverpool'da beklenmedik yenilgi

Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool deplasmanda lig sonuncusu Wolverhampton'a 2-1 mağlup etti.

4 Mart 2026 Çarşamba 11:12
ABONE OL

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool, ligde son sırada yer alan Wolverhamptan'a 2-1 mağlup oldu.

Liverpool, Premier Lig'in 29. hafta mücadelesinde Wolverhampton'a konuk oldu.

Ev sahibi ekibin 78. dakikada Rodrigo Gomes ile öne geçtiği karşılaşmada Liverpool, 83. dakikada Muhammed Salah ile skora dengeyi getirdi.

Ligde son sırada yer alan Wolverhampton, 90+4. dakikada Andre'nin golüyle galibiyete uzanırken, son iki maçında Aston Villa ve Liverpool gibi güçlü rakiplerini puansız gönderdi.

Mısırlı futbolcu Salah, Kasım 2025'ten bu yana ligde ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Son şampiyon Liverpool, lider Arsenal'ın 16 puan gerisinde 5. sırada bulunuyor.

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak.

