İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2026 Pazar / 14 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9165
  • EURO
    53,5748
  • ALTIN
    6687.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Liverpool'da bir veda daha: Ibrahima Konate ayrıldı
Spor

Liverpool'da bir veda daha: Ibrahima Konate ayrıldı

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Liverpool'dan ayrılan Ibrahima Konate, taraftarlara duygusal bir veda mesajı yayımladı.

AA31 Mayıs 2026 Pazar 22:24 - Güncelleme:
Liverpool'da bir veda daha: Ibrahima Konate ayrıldı
ABONE OL

Liverpool'un Fransız stoperi Ibrahima Konate, İngiliz ekibine veda etti.

Haziran ayının sonunda sözleşmesi bitecek Konate, ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Son maçta hepinize veda etme şansım olmadığı için çok üzgünüm. O an, bu formayı sizin önünüzde son kez giyeceğimi bilmiyordum. Anfield gerçekten özel bir yer ve sizin önünüzde oynamak asla hafife almadığım bir şeydi." ifadelerini kullandı.

Alman ekibi RB Leipzig'den 2021 yılında transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, Liverpool ile iki İngiltere Lig Kupası, birer İngiltere Premier Lig, İngiltere Federasyon Kupası ve İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

ÖNERİLEN VİDEO

''Anksiyetem tuttu'' diyerek bariyerlere çarptı! Polisten kaçmak pahalıya patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.