27 Şubat 2026 Cuma
Spor

Liverpool'da Florian Wirtz belirsizliği

İngiltere Premier Lig'de sakatlığı nedeniyle geri dönüşü merak edilen Florian Wirtz için teknik direktör Arne Slot'tan açıklama geldi.

Liverpool'da Florian Wirtz belirsizliği
Premier Lig'de cumartesi günü West Ham United ile karşılaşacak Liverpool'da teknik direktör Arne Slot, bu maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Slot, sakatlığı sona eren Jeremie Frimpong'un West Ham United maçında forma giyebileceğini söyledi. Hollandalı teknik adam, "Jeremie bu hafta birkaç bizimle antrenman yaptı, yani oynayabilir. dedi.

FLORIAN WIRTZ'İN DURUMU

Arne Slot, geçen hafta da Nottingham Forest maçını kaçıran Florian Wirtz için, "Florian'ın oynayabileceğini sanmıyorum. Bu da elbette hayal kırıklığı yaratıyor. Bir oyuncu oynayamayacaksa bu her zaman hayal kırıklığı yaratır ve geçen haftadan sonra da bunu beklemiyordum ama işler bazen böyle gelişebilir, maalesef bu sefer olumlu yönde değil." dedi.

NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?

Slot, Alman futbolcunun ne zaman geri dönebileceğine dair gelen sorunun ardından, "Florian Wirtz'in ne zaman geri döneceğini bilmiyorum. Genellikle bunu söylediğimde, aslında durumu biliyorum ama bunu paylaşmak istemiyorum. Bu kez gerçekten bilmiyorum." yanıtını verdi.

İngiltere Premier Lig'de West Ham United ile karşılaşacak Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile eşleşmişti.

