Liverpool'da Giovanni van Bronckhorst rüzgarı

Liverpool'da teknik heyete yaz aylarında katılan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, kısa sürede etkisini göstermeye başladı.

Hollandalı çalıştırıcı, Arne Slot'un yardımcısı olarak göreve başladığı temmuz ayından bu yana, takıma kattığı taktiksel yenilikler ve bireysel oyuncu gelişimindeki rolüyle dikkat çekiyor.

Van Bronckhorst kırmızılılara katılmasının ardından "Liverpool, olmak istediğim yer. Burada deneyimlerimi paylaşmak için sabırsızlanıyorum" sözleriyle yeni sayfasını açmıştı.

Van Bronckhorst'un dokunuşları...

Anfield'daki ilk iki ayda Van Bronckhorst'un özellikle sol kanattaki dokunuşları ön plana çıktı. Andy Robertson, Hollandalı çalıştırıcıyla gerçekleştirdiği bire bir antrenmanlarla hücum katkısının arttığını belirtiyor.

Ryan Gravenberch'in pas yüzdesinin yüzde 92'ye çıkması da yine Gio etkisi olarak görülüyor.

Virgil van Dijk ise Hollandalı hocanın rakip analizlerinde sağladığı katkıya vurgu yapıyor. Gio'nun video seanslarıyla rakiplerin zaaflarını ortaya koyduğunu söyleyen Van Dijk, yapılan çalışmalarla savunma hattının maçlara daha bilinçli hazırlandığını ifade ediyor.

Slot'un 4-3-3 sistemiyle Gio'nun Rangers döneminde geliştirdiği kenar oyunları ve duran top çalışmaları birleşince ortaya adeta durdurulamaz bir Liverpool çıkmışa benziyor.

Saha dışında ise Endonezya kökenli ismin takım içi uyumu artıran çalışmaları öne çıkıyor. Asya turnelerindeki kültürel etkinliklerin, takımın kenetlenmesine katkı sağladığına vurgu yapılıyor.

Liverpool taraftarı için de işaretler umut verici. Yoluna kayıpsız devam eden Kırmızılar için milli ara öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray maçı ile birlikte ligdeki Crystal Palace ve Chelsea deplasmanları kritik önem taşıyor. Ancak Van Bronckhorst'un kısa sürede yaptığı dokunuşların, Anfield'de fark yaratabileceği şimdiden net olarak görünüyor.