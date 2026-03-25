İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3568
  • EURO
    51,3455
  • ALTIN
    6450.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Liverpool'da gündem Xabi Alonso! Geri dönüş ihtimali
Spor

Liverpool'da gündem Xabi Alonso! Geri dönüş ihtimali

Xabi Alonso'nun, Liverpool'dan gelecek olası teklife sıcak baktığı ancak kadro planlamasında tam yetki talep ettiği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ25 Mart 2026 Çarşamba 22:09
Liverpool'da gündem Xabi Alonso! Geri dönüş ihtimali
ABONE OL

Real Madrid dönemi beklenmedik bir şekilde sona eren Xabi Alonso, futbol dünyasını sarsabilecek yeni bir imza için geri sayıma geçti. Liverpool cephesinde Arne Slot ile yolların ayrılmasının gündeme gelmesi, taraftarların gözünü yeniden Alonso'ya çevirdi.

ALONSO'NUN ŞARTI: YETKİ VE KONTROL

Alman basınında yer alan haberlere göre İspanyol teknik adam, yaz döneminde Liverpool'dan gelecek bir teklife olumlu bakıyor. Ancak bu olası anlaşmanın kilit noktası net: Alonso, kadro yapılanmasında tam söz hakkı istiyor. Transfer süreçlerinden oyuncu planlamasına kadar geniş bir kontrol alanı talep eden genç teknik adam, yönetimden bu güvenceyi alması halinde anlaşmaya sıcak yaklaşacak.

ANFİELD'DA TANIDIK BİR HİKÂYE

Futbolculuk döneminde 2004-2009 yılları arasında Liverpool forması giyen Alonso'nun teknik direktör olarak geri dönme ihtimali, kulüp çevresinde ciddi bir heyecan yaratmış durumda. Taraftarların hafızasında özel bir yere sahip olan İspanyol ismin, bu kez kulübü saha kenarından yönetme ihtimali konuşuluyor.

YENİ BİR SAYFA AÇILABİLİR

2026 yazında gerçekleşmesi muhtemel bu hamle, Liverpool'un son yıllarda sürdürdüğü kadro yenileme sürecine farklı bir yön kazandırabilir. Alonso'nun modern futbol anlayışı ve oyun disiplini, Anfield'da yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.