Liverpool'da hedef Ronald Araujo

Liverpool, Konate'nin ayrılığı sonrası Ronald Araujo'yu kadrosuna katmak istiyor ancak Barcelona satışa sıcak bakmıyor.

Barcelona bir kez daha yaz transfer döneminde maaş limiti sorunlarıyla boğuştu.

Katalan ekibi, bu yaz büyük bir satış gerçekleştiremedi ve gelirlerini sınırlı tutmak zorunda kaldı. Pau Victor, Pablo Torre ve Alex Valle toplamda 23 milyon euro karşılığında satılırken, Inigo Martinez ile Clement Lenglet'in ayrılması da maaş yükünü hafifletti. Ancak kulübün ekonomik rahatlaması için beklenen büyük satış gerçekleşmedi.

Özellikle Andreas Christensen, Gerard Martin, Marc Casado, Fermin Lopez ve Ferran Torres'in adları transfer söylentilerine karıştı fakat oyuncular Barcelona'da kalmak istediklerini açıkladı. Böylece en değerli isimlerden biri olan Ronald Araujo'nun geleceği de gündeme taşındı.

Premier Lig ekibi Liverpool, defans hattında yaşadığı sıkıntıları çözmek için Ronald Araujo'yu radarına aldı.

Genç savunmacı Giovanni Leoni'nin sezonu kapatan sakatlığı ve Ibrahima Konate'nin sezon sonunda ayrılmaya hazır olması, Liverpool'u yeni bir stoper arayışına itti. Crystal Palace'tan Marc Guehi için girişimde bulunuldu ancak transfer son gün olumsuz sonuçlandı.

Şimdi İngiliz basınına göre Ronald Araujo, Liverpool'un önümüzdeki yaz için ciddi şekilde değerlendirdiği isimlerden biri.

60 MİLYON EURO YETECEK

Kırmızılar, Uruguaylı stoperi 50-60 milyon euro bandında bir teklif ile kadrosuna katabileceğine inanıyor. Ancak Barcelona'nın oyuncuyu satma niyeti yok. Üstelik Araujo kısa süre önce 2031 yılına kadar yeni bir sözleşme imzaladı ve kulüpte kalmak istediğini açıkladı. Bu nedenle transferin gerçekleşmesi için Liverpool'un önce oyuncuyu ikna etmesi gerekecek.

Ronald Araujo, 2024 yazında Copa America'da yaşadığı sakatlık sonrası beş ay sahalardan uzak kalmıştı. O dönem birçok otorite tarafından Barcelona'nın en iyi savunmacısı olarak görülse de dönüşünde teknik direktör Hansi Flick'in sistemine uyum sağlamakta zorlandı.

Flick'in yüksek pres anlayışı nedeniyle Araujo, Inigo Martinez ve genç yetenek Pau Cubarsi'nin arkasında kaldı. Andreas Christensen ve Eric Garcia ile dakikaları paylaşan Uruguaylı stoper, bu sezon ilk 11'in değişmez ismi olamadı. Martinez'in ayrılığına rağmen Araujo'nun düzenli olarak forma giymesinin garanti olmadığı da vurgulanıyor.

Liverpool'un ilgisi bu noktada önem kazanıyor. Kırmızılar, savunmadaki boşluğu Ronald Araujo ile doldurmayı hedeflerken, Barcelona'nın ekonomik sıkıntılarının ve oyuncunun kulüpteki rolünün nasıl şekilleneceği transferin seyrini belirleyecek.