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Spor

Liverpool'da Ibrahima Konate belirsizliği

İngiliz ekibi Liverpool başarılı oyuncusu Ibrahima Konate'nin sözleşmesi uzatma konusunda sorun yaşıyor.

HABER MERKEZİ8 Nisan 2025 Salı 11:04 - Güncelleme:
Liverpool'da Ibrahima Konate belirsizliği
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Liverpool, savunmanın kilit ismi Ibrahima Konate ile sözleşme yenileme sürecinde büyük bir belirsizlik yaşıyor. Ekim 2024'te başlayan görüşmeler hâlâ sonuçlanmazken, Fransız stoperin performansına odaklandığı ve yeni anlaşmayı henüz imzalamadığı ortaya çıktı.

Ocak 2025 itibarıyla Konate'ye yeni sözleşme önerilmiş olsa da, kulüp cephesinden resmi bir açıklama gelmedi. PSG ve Real Madrid'in radarına giren 24 yaşındaki yıldız için olası bir transferde 50 milyon £'dan fazla bonservis bedeli konuşuluyor.

Liverpool'un önümüzdeki yaz oyuncusunu elinde tutmak için hamle yapması ya da değer kaybetmeden satışa sunması gerekiyor. Kulüp içinde alınacak karar merakla bekleniyor.

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