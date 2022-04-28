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Spor

Liverpool'da Jürgen Klopp ile yeni sözleşme imzalandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp ile 2026 yılına kadar yeni sözleşme uzatıldı.

AA28 Nisan 2022 Perşembe 19:07 - Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Alman teknik direktörü Jürgen Klopp'un sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adam ve yardımcıları Pepijn Lijnders ile Peter Krawietz'in 2024 yılında bitecek sözleşmelerinin, iki sezon daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bu sezon İngiltere Lig Kupası'nı kazanan Klopp yönetimindeki Liverpool, ligde lider Manchester City'nin bir puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdürürken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde, İngiltere Federasyon Kupası'nde ise finalde yoluna devam ediyor.

2015 yılından bu yana İngiltere temsilcisini çalıştıran Klopp, bu süreçte birer lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşadı.

Klopp, daha önce yaptığı açıklamada, Liverpool ile sözleşmesinin 2024 yılında sona ermesinin ardından bir süre dinlenmek amacıyla takım çalıştırmayı düşünmediğini söylemişti.

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