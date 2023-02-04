Liverpool'da kabus devam ediyor! Üst üste 4. kayıp

Premier Lig 22. hafta mücadelesinde Liverpool, deplasmanda Wolverhampton ile karşılaştı.

Molineux'ta oynanan maçı Wolverhampton 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Matip (K.K.), 12. dakikada Craig Dawson ve 71. dakikada Ruben Neves kaydetti.

Liverpool, ligde çıktığı son 4 maçı kazanamadı. Son olarak Manchester City'e mağlup olan Wolverhampton, bu sonuçla moral buldu.

Alınan bu sonucun ardından Wolverhampton puanını 20'ye çıkardı. Liverpool ise 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Everton'ı konuk edecek. Wolverhampton ise Southampton deplasmananına gidecek.