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Spor

Liverpool'da kan kaybı sürüyor

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 14. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Leeds United'a 2-1 mağlup oldu ve üst üste 2. yenilgisini aldı.

30 Ekim 2022 Pazar 00:12 - Güncelleme:
Liverpool'da kan kaybı sürüyor
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Premier Lig 14. hafta maçında Liverpool, sahasında Leeds United ile karşı karşıya geldi.

Anfield'da oynanan mücadeleyi Leeds United 2-1 kazandı. Konuk ekibin golleri 4. dakikada Rodrigo ve 89. dakikada Summerville gelirken, Liverpool'un tek golü 14. dakikada Muhammed Salah'tan geldi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç bu skorla sona erdi.

Mohamed Salah, Premier Lig'de Liverpool formasıyla 122 gole ulaştı ve Steven Gerrard'ı geride bıraktı.

Liverpool bu sonuçla ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı. Leeds United ise ligde 8 maç sonra kazandı.

Alınan bu sonucun ardından Leeds United puanını 12'ye çıkardı. Liverpool ise 16 puanda kaldı.

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