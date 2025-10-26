Liverpool'da kan kaybı sürüyor

İSTANBUL 22°C / 20°C
İngiltere Premier Lig 9. hafta maçında Liverpool deplasmanda Brentford ile karşılaştı. Gtech Community Stadium'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

İngiltere Premier Lig 9. hafta maçında Liverpool deplasmanda Brentford ile karşılaştı.

Gtech Community Stadium'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

SALAH'DAN 1,5 AY SONRA İLK GOL

Brentford'a galibiyeti getiren golleri Dango Outtara, Kevin Schade ve penaltıdan Igor Thiago kaydetti. Liverpool'un gollerini Milos Kerkez ve Muhammed Salah attı. Mısırlı forvet, 1,5 ay sonra golle tanıştı. Brentford'da milli futbolcu Yunus Emre Konak maç kadrosunda yer almadı.

BRENTFORD İÇİN İLK, LIVERPOOL ÜST ÜSTE 4. KEZ...

Brentford, tarihinde ikinci kez Merseyside ekibini mağlup etti. Böylelikle Liverpool ligde üst üste 4. kez mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Brentford puanını 13'e çıkarırken, Liverpool 15'te kaldı. Ligin sonraki maçında Brentford deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Liverpool ise Aston Villa'yı konuk edecek.

