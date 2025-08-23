Liverpool'da Marc Guehi transferi çıkmaza girdi

Liverpool, Marc Guehi için Crystal Palace ile görüşüyor ancak kulübün Eberechi Eze'yi kaybetmesi ve yüksek bonservis talebi süreci çıkmaza sürüklüyor.

Liverpool, bu yaz kadrosuna önemli bir savunmacı eklemek isterken Crystal Palace'ın İngiliz stoperi Marc Guehi için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Selhurst Park cephesinde yaşanan gelişmeler, transferi oldukça karmaşık hale getirdi. Palace başkanı Steve Parish, Eberechi Eze'nin Arsenal'e 67,5 milyon sterlin (yaklaşık 80 milyon euro) karşılığında transfer olmasına rağmen Guehi'nin satışına yeşil ışık yaktı. Buna rağmen teknik direktör Oliver Glasner, Guehi'nin kaybının takım için telafi edilemez olduğunu savunuyor.

Palace, geçtiğimiz yıl Guehi için gelen 70 milyon sterlinlik (yaklaşık 83 milyon euro) teklifi reddetmişti. Ancak oyuncunun sözleşmesinin sadece 12 ay sonra sona erecek olması, kulübü zor durumda bırakıyor. Bu nedenle Londra ekibi, gelecek yaz stoperini bedelsiz kaybetme riskini göz önünde bulundurmak zorunda.

Palace, şu anda Guehi için 45 milyon sterline (yaklaşık 53 milyon euro) yakın bir bonservis talep ediyor. Liverpool'un ise bu yaz stoper için 30 milyon sterilden (yaklaşık 35 milyon euro) fazla ödeme yapmaya yanaşmadığı bildiriliyor.

Liverpool'un transfer planı, Newcastle United'ın da devreye girmesiyle daha da zorlaştı. Newcastle, Guehi için ciddi bir teklif hazırlığında. Ancak Kırmızılar, İngiliz stoperi Anfield'da geleceğin lider savunmacısı olarak görüyor ve anlaşma sağlanması halinde transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala resmi adımı atabilir.