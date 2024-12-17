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Spor

Liverpool'da Mohamed Salah gelişmesi! İmzalar yakın zamanda atılacak

Liverpool, Mohamed Salah ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı. İki tarafın yakın zamanda anlaşması bekleniyor.

17 Aralık 2024 Salı 21:01 - Güncelleme:
Liverpool'da Mohamed Salah gelişmesi! İmzalar yakın zamanda atılacak
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Liverpool, Mohamed Salah ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya çok yakın.

Daily Mail'in haberine göre Liverpool, 32 yaşındaki Salah ile iki yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Liverpool tarafı, Salah ile imzalanacak sözleşmenin duyurusunu yapacağı tarihi dahi belirledi.

LIVERPOOL TARİHİNİN EN GOLCÜ 3. FUTBOLCUSU

Bu sezon 23 maçta 16 gol 13 asist üreten Mısırlı yıldız futbolcu, Liverpool formasıyla çıktığı 372 maçta 227 gol 101 asist ile oynadı.

Salah aynı zamanda Liverpool tarihinin en çok gol atan 3. futbolcusu konumunda. (1. Ian Rush, 2. Roger Hunt)

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