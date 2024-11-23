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Spor

Liverpool'da rota yeniden Zubimendi

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, orta saha transferi için rotayı bir kez daha Real Sociedad forması giyen Martin Zubimendi'ye çevirdi.

23 Kasım 2024 Cumartesi 15:16 - Güncelleme:
Liverpool'da rota yeniden Zubimendi
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Liverpool, Martin Zubimendi'yi bir kez daha kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Zubimendi'yi yaz transfer döneminde de transfer etmek isteyen Liverpool, İspanyol oyuncu için ocak ayındaki ara transfer döneminde de kadrosuna katmaya çalışacak.

Zubimendi, yaz transfer döneminde de Liverpool'un gündemine gelmesine rağmen o dönem İngiliz ekibini reddetmişti.

Öte yandan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgilenen bir diğer takım olarak Arsenal gösterildi.

Martin Zubimendi, bu sezon Real Sociedad ile çıktığı 16 maçta 1 gol attı.

Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen Zubimendi'nin kulübü Real Sociedad ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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