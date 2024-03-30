Liverpool'da Ruben Amorim sesleri

Jürgen Klopp'un teknik direktörlüğe ara verme kararı vermesinin ardından yeni hoca arayışlarını sürdüren Liverpool'da 1 numaralı aday Ruben Amorim oldu.

Leverkusen ile tarihi bir performans sergileyen Xabi Alonso'yu liste başı yapan ancak İspanyol antrenörün kulübünde kalma kararı vermesi sonrası Liverpool, rotasını tamamen Ruben Amorim'e kırdı.

Telegraph'ın haberine göre Liverpool, Ruben Amorim'i 15 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek yeni teknik direktörü yapabilir.

AMORIM NE DÜŞÜNÜYOR?

Liverpool, Amorim konusunda ısrarcı ve istekli olsa da henüz Portekizli teknik adamın görüşünün ne olduğu ortaya çıkmadı.

34 YAŞINDA TEKNİK DİREKTÖR OLDU

Aralık 2019'da Braga'nın teknik direktörlük koltuğuna 34 yaşında oturan Ruben Amorim, 13 maçta 2.38 puan ortalaması yakaladı ve daha önce görülmemiş şekilde 10 milyon euro bonservis bedeli ödenerek Sporting Lizbon'a geçti.

SPORTING LIZBON, AMORIM İÇİN BONSERVİS ÖDEDİ

Uzun yıllar boyunca istikrara ve kupalara hasret kalan Sporting Lizbon ile ilk sezonunda şampiyon olan Ruben Amorim, Portekiz devinin başında çıktığı 203 maçta 2.25 puan ortalaması yakaladı.