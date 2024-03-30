İSTANBUL 24°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2024 Cumartesi / 21 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4113
  • EURO
    35,1999
  • ALTIN
    2327.74
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Liverpool'da Ruben Amorim sesleri

Liverpool, teknik direktör Jürgen Klopp'un sezon sonu ayrılacağını açıklamasının ardından Sporting'in çalıştırıcısı Ruben Amorim'i gündemine aldı.

30 Mart 2024 Cumartesi 18:11 - Güncelleme:
Liverpool'da Ruben Amorim sesleri
ABONE OL

Jürgen Klopp'un teknik direktörlüğe ara verme kararı vermesinin ardından yeni hoca arayışlarını sürdüren Liverpool'da 1 numaralı aday Ruben Amorim oldu.

Leverkusen ile tarihi bir performans sergileyen Xabi Alonso'yu liste başı yapan ancak İspanyol antrenörün kulübünde kalma kararı vermesi sonrası Liverpool, rotasını tamamen Ruben Amorim'e kırdı.

Telegraph'ın haberine göre Liverpool, Ruben Amorim'i 15 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek yeni teknik direktörü yapabilir.

AMORIM NE DÜŞÜNÜYOR?

Liverpool, Amorim konusunda ısrarcı ve istekli olsa da henüz Portekizli teknik adamın görüşünün ne olduğu ortaya çıkmadı.

34 YAŞINDA TEKNİK DİREKTÖR OLDU

Aralık 2019'da Braga'nın teknik direktörlük koltuğuna 34 yaşında oturan Ruben Amorim, 13 maçta 2.38 puan ortalaması yakaladı ve daha önce görülmemiş şekilde 10 milyon euro bonservis bedeli ödenerek Sporting Lizbon'a geçti.

SPORTING LIZBON, AMORIM İÇİN BONSERVİS ÖDEDİ

Uzun yıllar boyunca istikrara ve kupalara hasret kalan Sporting Lizbon ile ilk sezonunda şampiyon olan Ruben Amorim, Portekiz devinin başında çıktığı 203 maçta 2.25 puan ortalaması yakaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.