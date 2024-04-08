Liverpool'da Ruben Amorim sesleri!

Sezon sonunda teknik direktör Jürgen Klopp'un takımdan ayrılacağını açıkladığı Liverpool'da yeni teknik direktörün belirlenmesi için geri sayıma geçildi.

Portekiz basınından Pedro Sepulveda'nın haberine göre; Liverpool, Sporting'in teknik direktörü Ruben Amorim'e 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

Haberde; iki tarafın finansal şartlarda anlaşmaya çok yakın olduğu belirtilirken, Portekizi teknik adamın Liverpool'un teknik direktörü olmak için en büyük aday olduğuna değinildi.

Ruben Amorim'in çalıştırdığı Sporting, Portekiz Ligi'nde 1 maçı eksik olmasına rağmen 71 puanla takipçisi Benfica'nın 4 puan önünde lider konumda bulunuyor.