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Spor

Liverpool'da Ruben Amorim sesleri!

Liverpool, sezon sonu ayrılacağını açıklayan Jürgen Klopp'un yerine Sporting'in teknik direktörü Ruben Amorim'i getirmek istiyor.

8 Nisan 2024 Pazartesi 20:08 - Güncelleme:
Liverpool'da Ruben Amorim sesleri!
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Sezon sonunda teknik direktör Jürgen Klopp'un takımdan ayrılacağını açıkladığı Liverpool'da yeni teknik direktörün belirlenmesi için geri sayıma geçildi.

Portekiz basınından Pedro Sepulveda'nın haberine göre; Liverpool, Sporting'in teknik direktörü Ruben Amorim'e 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

Haberde; iki tarafın finansal şartlarda anlaşmaya çok yakın olduğu belirtilirken, Portekizi teknik adamın Liverpool'un teknik direktörü olmak için en büyük aday olduğuna değinildi.

Ruben Amorim'in çalıştırdığı Sporting, Portekiz Ligi'nde 1 maçı eksik olmasına rağmen 71 puanla takipçisi Benfica'nın 4 puan önünde lider konumda bulunuyor.

  • jürgen klopp
  • ruben amorim
  • teknik direktör

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