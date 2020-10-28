İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2020 Çarşamba / 11 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1926
  • EURO
    9,6582
  • ALTIN
    502.449
  • BIST100
    1152.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Liverpool'da sakatlık kabusu! Fabinho maça devam edemedi
Spor

Liverpool'da sakatlık kabusu! Fabinho maça devam edemedi

Liverpool savunmasında Premier Lig maçında sakatlanan Van Dijk'dan sonra bu akşam oynanan Şampiyonlar Ligi maçının 30. dakikasında da Fabinho sakatlandı.

28 Ekim 2020 Çarşamba 00:38 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 00:38
ABONE OL

Liverpoool'da sakatlığı nedeniyle muhtemelen sezonu kapatan Van Dijk'ın yerine stoperde görev alan Fabinho'nun Şampiyonlar Ligi'nde sakatlanması üzerine yeni bir şok daha yaşadı.

Van Dijk'ın sakatlığı nedeniyle stopere çekilen orta saha oyuncusu Brezilyalı Fabinho, Midtjylland ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının 30. dakikasında sahayı terk etmek zorunda kaldı. Sahayı yürüyerek terk etmesine rağmen durumu henüz belirsizliğini koruyan Liverpool'da savunmada yaşanan oyuncu sorunu böylelikle bir kat daha artmış oldu.

Liverpool kadrosunda Van Dijk'ın sakatlığı sonrasında oynayabilecek isimler arasında Joe Gomez, Joel Matip ve 18 yaşındaki Sepp van den Berg yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.