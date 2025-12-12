İSTANBUL 14°C / 9°C
Spor

Liverpool'da Salah gelişmesi! Yeniden kadroya alındı

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Brighton karşılaşması öncesinde yeniden maç kadrosuna dahil edildi.

12 Aralık 2025 Cuma 21:24
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da teknik direktör Arne Slot ile Mısırlı futbolcu Muhammed Salah bugün bir araya geldi.

Brighton ile oynayacakları lig maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Slot, Salah'ın kadro dışı bırakılmasıyla ilgili soruları cevapladı.

33 yaşındaki futbolcuyla bugün görüşeceğini aktaran Hollandalı teknik adam, "İhtiyacım olan şey onunla görüşmek. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Bugün onunla görüşeceğim ve yarın nasıl bir tablo ortaya çıkacağı netleşecek." ifadelerini kullandı.

KADROYA DAHİL EDİLDİ

The Athletic'in haberine göre Muhammmed Salah, Brighton karşılaşması için Liverpool kadrosuna yeniden alındı.

Haberde, Mısırlı yıldızın kadroya dönmesinin, Arne Slot ile yapılan olumlu görüşmenin ardından gerçekleştiği vurgulandı.

AÇIKLAMALARI OLAY OLMUŞTU

Ligde üst üste üç maç yedek bırakılan Salah, Leeds United ile 3-3 biten maçın ardından bu duruma tepkisini dile getirerek, "Çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Hissettiğim bu." demişti.

Salah'ın bu açıklamalarının ardından, Inter ile oynanan ve Liverpool'un 1-0 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında kadroya alınmamıştı.

