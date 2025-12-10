Liverpool'da Salah krizi büyüyor

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, bu sezon üst üste alınan kötü sonuçlarla sarsılırken, yedek bırakılan Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın sert çıkışıyla yeni bir krize sürüklendi. Yaz transfer döneminde 450 milyon sterlin harcayan Liverpool'un Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitike ve Jeremie Frimpong gibi pahalı transferlerle daha da güçlenmesi beklenirken takım türbülansa girdi. Ligde son 5 maçta sadece bir kez kazanabilen, 2 beraberlikle de toplamda 5 puan alabilen Liverpool, 10'uncu sıraya kadar geriledi. Kötü gidişin faturasının Salah'a kesilmesi ve Mısırlı yıldızın kulübeye çekilmesi de işleri düzeltmedi.

OTOBÜSÜN ALTINDA EZİLMİŞ GİBİYİM

Slot'un 2024 yazından bu yana üst üste 50 maça ilk 11'de başlayan Salah, West Ham, Sunderland ve Leeds United maçlarında yedek kaldı; son Şampiyonlar Ligi maçı kadrosuna ise hiç alınmadı. Kendisini otobüsün altına atılmış gibi hissettiğini söyleyen Salah, hocası Slot ile de ilişkilerinin iyi olmadığını açıkladı. 2017 yazında Roma'dan 34 milyon sterlin bonservisle transfer edilen Salah, Liverpool formasıyla çıktığı 420 maçta 250 gol atarken 113 golün de pasını verdi.

KİBARLIĞIM ZAYIFLIK DEĞİLDİR

Muhammed Salah'ın açıklamalarının ardından Inter deplasmanına götürmeyen teknik direktör Slot, yıldız futbolcusunun yorumlarına şaşırdığını belirterek, "Bir oyuncu bu kadar çok konuda emir veriyorsa o zaman benim ve kulübün tepki vermesi gerekir. Gördüğünüz gibi tepki verdik, o burada değil. Genellikle sakin ve kibarım ama bu zayıf olduğum anlamına gelmez." ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam, Muhammed Salah'ın takımdan ayrılma imasıyla ilgili ise, "Bir oyuncunun geri dönme ihtimali her zaman vardır. Liverpool için son maçını oynayıp oynamadığını bilmiyorum, şu anda bu soruya cevap veremem." dedi.