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Spor

Liverpool'da Salah sonrası için plan hazır

Liverpool, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mohamed Salah'ın boşluğunu Borussia Dortmund'un genç yıldızı Karim Adeyemi ile doldurmayı hedefliyor.

9 Ekim 2024 Çarşamba 16:11 - Güncelleme:
Liverpool'da Salah sonrası için plan hazır
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Liverpool, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mohamed Salah'ın yerine alternatif arayışlarına devam ediyor.

İngiliz devinin, Eintracht Frankfurt'tan Omar Marmoush'u takip ettiği iddia edilmişti. Liverpool için yeni bir iddia gündeme geldi.

SALAH'IN HALEFİ

Sky'da yer alan habere göre, Liverpool, Marmoush ile birlikte Borussia Dortmund'dan Karim Adeyemi'yi de yakından takip ediyor.

Liverpool'un, Adeyemi'yi Salah'ın halefi olarak düşündüğü öne sürüldü.

SAKATLIK SORUNU

Adeyemi ile birçok kulübün ilgilendiği ancak 22 yaşındaki futbolcunun sık yaşadığı sakatlıkların transfere için engel olabileceği kaydedildi.

BU SEZONA FORMDA BAŞLADI

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund'da sezona iyi bir başlangıç yapan Adeyemi, bu sezon çıktığı 8 maçta 5 gol attı ve 5 asist yaptı.

Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Adeyemi'nin güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

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