İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2025 Perşembe / 5 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9568
  • EURO
    42,0018
  • ALTIN
    3786.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Liverpool'da Salah'ın alternatifi Kubo

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, sezon sonunda Mohamed Salah'ın takımdan ayrılması durumunda Real Sociedad forması giyen Takefusa Kubo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi3 Nisan 2025 Perşembe 19:16 - Güncelleme:
Liverpool'da Salah'ın alternatifi Kubo
ABONE OL

Liverpool, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.

TeamTalk'ta yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Real Sociedad forması giyen Takefusa Kubo ile ilgileniyor.

İspanya La Liga'da bu sezon Avrupa kupaları potasından uzak kalan Real Sociedad'ın, Avrupa kupası bileti alamaması durumunda Martin Zubimendi ve Takefusa Kubo gibi önemli futbolcularla yollarını ayırabileceği belirtildi. Kubo ile ilgilenen Liverpool için Real Sociedad'nın ligdeki durumunun bir fırsat olabileceği yazıldı.

SALAH FAKTÖRÜ

Öte yandan Liverpool'da sözleşmesi bitecek Muhammed Salah'ın geleceğinin de Kubo transferi için önemli bir etken olduğu aktarıldı. Liverpool'un, Salah'ın ayrılması durumunda 23 yaşındaki Kubo için kesin harekete geçmesinin beklendiği öne sürüldü.

BU SEZON PERFORMANSI

Real Sociedad'da bu sezon 43 maçta süre bulan Kubo, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki Kubo'nun Real Sociedad ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.