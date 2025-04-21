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Spor

Liverpool'da Trent Alexander-Arnold bilmecesi

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Mohamed Salah ve Virgil Van Dijk'ın kontratlarını uzattı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Trent Alexander-Arnold'ın geleceği ise henüz netleşmiş değil.

Haber Merkezi21 Nisan 2025 Pazartesi 18:24 - Güncelleme:
Liverpool'da Trent Alexander-Arnold bilmecesi
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Premier Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Liverpool'da sözleşmeleri sezon sonunda bitecek 3 yıldız isimden ikisi imzayı attı.

Mohamed Salah ve Virgil Van Dijk, kontratlarını 2027'ye kadar uzatırken Trent Alexander-Arnold'la ilgili belirsizlik çözülemedi.

Ligde Leicester City'yi mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Liverpool'da kaptan Virgil Van Dijk, Trent'in takımdaki geleceğiyle ilgili bilgileri olmadığını söyledi.

Van Dijk açıklamasında, "Kulübe katıldığımdan beri harika bir oyuncu oldu ve eğer ayrılmaya karar verirse her zaman hatırlanacak birçok iyi şey olacak. Ama bakın, bu noktada takım olarak ne olacağını bilmiyoruz. Gelecekte ne olursa olsun, bu onun kendisi ve ailesiyle çözmesi gereken bir şey." dedi.

Deneyimli savunmacı ayrıca, "Ancak şu anda bir Liverpool oyuncusu ve takımımız için önemli. Tüm sezon boyunca önemliydi. Sakatlıktan döndü, uzun bir sakatlıktan ve bundan mutluyum. Aramıza geri döndü ve hala beş maçımız daha var, umarım diğer maçlarda iyi işler yapabilir."

Liverpool altyapısından yetişen Trent Alexander-Arnold'ın adı uzun süredir Real Madrid'le anılıyor. İngiliz sağ bek bu sezon 40 maçta süre alırken 4 gol ve 7 asist kaydetti. Trent, Merseyside ekibinde Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, İngiltere Lig Kupası (2), F.A. Cup ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı.

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