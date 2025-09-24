İSTANBUL 26°C / 18°C
Spor

Liverpool'da Van Bronckhorst etkisi

Beşiktaş'taki görevinden ayrıldıktan sonra Liverpool'a transfer olan Giovanni van Bronckhorst, kısa sürede etkisiyle dikkat çekiyor.

24 Eylül 2025 Çarşamba 12:04
Liverpool'da Van Bronckhorst etkisi
Beşıktaş'ın kötü gidişat sonrası 30 Kasım 2024 tarihinde yollarını ayırdığı Giovanni van Bronckhorst, Liverpool'da Arne Slot'un yardımcısı olmuştu.

Hollandalı teknik adam kısa sürede takıma yaptığı katkı ile alkış topladı. İngiltere'de yayımlanan The Firm dergisi, "Gio'nun Kızıl Devrimi: Van Bronckhorst Anfield'ı nasıl dönüştürüyor?" başlıklı bir yazıyla Hollandalı teknik adamı överken "Gio'nun etkisi inkar edilemez. Taktiksel ustalık, oyunculara fısıldayan tavır" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak 20 maçta görev alan Van Bronckhorst, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

