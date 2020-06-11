Liverpool'daki İslamofobi'ye Salah darbesi!

AA 11 Haziran 2020 Perşembe 12:34 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 12:34

Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, 27 yaşındaki futbolcunun Liverpool'a transfer olmasının ardından bugüne kadar geçen sürede kentteki İslamofobi olayları yüzde 18,9 azaldı.

Araştırmada, Liverpool taraftarlarının sosyal medya hesaplarından yaptığı İslam karşıtı paylaşımların da diğer büyük takımların taraftarlarına göre yarı yarıya düştüğü kaydedildi.

2017 yazında İtalyan temsilcisi Roma'dan 34 milyon sterlin bonservis bedeliyle Liverpool'a gelen Salah, tüm kulvarlarda 144 maçta forma giydi ve 91 gol attı.

Geçen sezon Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Mısırlı futbolcu, bu sezon da Premier Lig şampiyonluğu için gün sayıyor.