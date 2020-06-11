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Spor

Liverpool'daki İslamofobi'ye Salah darbesi!

Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, İngiltere'nin Liverpool kentindeki İslamofobi olaylarında düşüş yaşanmasını sağladı.

AA11 Haziran 2020 Perşembe 12:34 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 12:34
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Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, 27 yaşındaki futbolcunun Liverpool'a transfer olmasının ardından bugüne kadar geçen sürede kentteki İslamofobi olayları yüzde 18,9 azaldı.

Araştırmada, Liverpool taraftarlarının sosyal medya hesaplarından yaptığı İslam karşıtı paylaşımların da diğer büyük takımların taraftarlarına göre yarı yarıya düştüğü kaydedildi.

2017 yazında İtalyan temsilcisi Roma'dan 34 milyon sterlin bonservis bedeliyle Liverpool'a gelen Salah, tüm kulvarlarda 144 maçta forma giydi ve 91 gol attı.

Geçen sezon Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Mısırlı futbolcu, bu sezon da Premier Lig şampiyonluğu için gün sayıyor.

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