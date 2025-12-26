İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,93
  • EURO
    50,5439
  • ALTIN
    6227.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Liverpool'dan anlamlı jest: Diogo Jota'nın çocukları maskot olacak
Spor

Liverpool'dan anlamlı jest: Diogo Jota'nın çocukları maskot olacak

Trafik kazasında hayatını kaybeden Diogo Jota'nın çocukları, Liverpool ile Wolverhampton arasında oynanacak maç öncesinde maskotlar arasında yer alacak. Anfield'daki karşılaşma öncesi Jota'nın ailesi kulüp tarafından özel olarak davet edildi.

AA26 Aralık 2025 Cuma 19:20 - Güncelleme:
Liverpool'dan anlamlı jest: Diogo Jota'nın çocukları maskot olacak
ABONE OL

Trafik kazasında hayatını kaybeden Portekizli futbolcu Diogo Jota'nın çocukları, İngiltere Premier Lig'de yarın oynanacak Liverpool-Wolverhampton maçının maskotları arasında yer alacak.

Jota'nın formalarını giydiği Liverpool ve Wolverhampton takımları temmuz ayındaki trafik kazasından bu yana ilk kez karşı karşıya gelecek.

Liverpool Kulübü, Anfield Road Stadı'ndaki mücadeleye Jota'nın ailesini özel olarak davet ederken, Portekizli futbolcunun iki çocuğu Dinis ve Duarte, maç öncesinde oyuncularla birlikte sahaya çıkacak.

Jota'nın ailesi, Liverpool'un ağustos ayında Bournemouth ile oynadığı sezonun açılış maçına davet edilmiş ve saygı duruşunun ardından tribünde "DJ 20" ve "AS 30" yazan koreografiler oluşturulmuştu. Dünyaca ünlü Kop tribününde de "Rute, Dinis, Duarte, Mafalda. Anfield her zaman sizin eviniz olacak" yazılı pankart açılmıştı.

28 yaşındaki Portekizli futbolcu, temmuz ayında İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile yaşamını yitirmişti.

Jota'nın anısına 20 numaralı formayı emekliye ayıran Liverpool, Anfield Road'da bir anıt heykel dikilmesinin planlandığını açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.