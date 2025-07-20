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Spor

Liverpool'dan Federico Chiesa kararı

Liverpool, Federico Chiesa'yı sezon öncesi Japonya ve Hong Kong turu kadrosuna dahil etmedi. Oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.

Haber Merkezi20 Temmuz 2025 Pazar 23:59 - Güncelleme:
Liverpool'dan Federico Chiesa kararı
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Liverpool, Japonya ve Hong Kong'da düzenleyeceği sezon öncesi hazırlık kampı için kadrosunu açıkladı. Ancak dikkat çeken bir şekilde Federico Chiesa, bu listede yer almadı.

Kulüpten yapılan ilk açıklamada, İtalyan yıldızın küçük bir sağlık problemi nedeniyle Merseyside'da kalacağı ve tedavi sürecine devam edeceği duyuruldu. Fakat transfer dünyasının güvenilir isimlerinden Fabrizio Romano, konuyla ilgili farklı bir gelişme paylaştı.

Romano, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Federico Chiesa, sezon öncesi tur kadrosuna alınmadı çünkü bu yaz Liverpool'dan ayrılması bekleniyor" ifadelerini kullandı. Bu bilgi, kulübün resmi gerekçesinin ötesinde transfer sürecine dair ciddi bir sinyal olarak değerlendirildi.

İLK SEZON BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

27 yaşındaki oyuncu, geçen yaz Juventus'tan 10 milyon sterlin karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu. Ancak sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle Premier Lig'de yalnızca altı maçta forma giyebildi.

Anfield'daki ilk sezonunu sınırlı sürelerle geçiren Chiesa, yine de teknik direktör Arne Slot'un gözüne girmeye çalıştı. Geçtiğimiz hafta Stoke City ile oynanan hazırlık maçında gol atan yıldız oyuncu, takımda yeni bir sayfa açma umudu vermişti.

KALMAK İSTEMİŞTİ, ŞİMDİ AYRILIK GÜNDEMDE

Geçtiğimiz aylarda, forma şansı bulamamasına rağmen takımdaki yerinden memnun olduğunu belirten Chiesa, "2025-26 sezonunda burada olmak sorun olmaz" demişti. Ancak son gelişmeler, bu fikrin değişmiş olabileceğini gösteriyor.

Geçen sezon Juventus'ta yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığının ardından fiziksel açıdan tam olarak eski seviyesine dönemeyen Chiesa'nın yeni bir başlangıç arayışında olduğu konuşuluyor.

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