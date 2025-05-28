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Spor

Liverpool'dan hamle üstüne hamle! Yeni hedef Hugo Ekitike

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Premier Lig ekibi Liverpool, Florian Wirtz hamlesinden sonra yeni transfer daha yapmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin hedefindeki isim ise Eintracht Frankfurt'ta forması giyen Hugo Ekitike.

HABER MERKEZİ28 Mayıs 2025 Çarşamba 14:46 - Güncelleme:
Liverpool'dan hamle üstüne hamle! Yeni hedef Hugo Ekitike
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Liverpool, Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz transferinde mutlu sona yaklaşırken forvet transferini de bir başka Bundesliga ekibinde forma giyen futbolcu ile kapatmayı hedeflediği öne sürüldü.

Sky Sports Almanya'nın haberine göre; Liverpool, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Hugo Ekitike için harekete geçti. Haberde görüşmelerin çoktan yapıldığı aktarıldı. Liverpool'a transferde en ciddi rakibin Chelsea olduğu haberde detay olarak düşüldü.

FRANKFURT 100 MİLYON EURO İSTİYOR

Frankfurt, şu ana kadar resmi bir teklif almadı ancak oyuncu için 100 milyon euro talep etmeye devam ediyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Almanya ekibiyle bu sezon 48 maçta giyen genç golcü, 22 gol ve 12 asist kaydetti.

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