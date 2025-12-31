İSTANBUL 5°C / -2°C
Spor

Liverpool'dan Kenan Yıldız hamlesi! Salah sonrası sürpriz plan

Liverpool'un, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgilendiği öne sürüldü. İngiliz ekibinin, Mohamed Salah'ın olası ayrılığı sonrası hücum hattını genç yıldızla güçlendirmeyi planladığı iddia edildi.

31 Aralık 2025 Çarşamba 00:36
Liverpool'dan Kenan Yıldız hamlesi! Salah sonrası sürpriz plan
İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool'un, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgilendiği iddia edildi.

Tuttosport'un haberine göre; 20 yaşındaki genç yıldız, bu sezon sergilediği performansla Kırmızılar'ın radarına girdi.

Juventus'ta etkili bir sezon geçiren Kenan Yıldız, şu ana kadar 13 gol atıp 8 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

SALAH SONRASI PLAN KENAN YILDIZ

Mohamed Salah'ın yakın gelecekte takımdan ayrılmasının beklenmesi nedeniyle hücum hattını güçlendirmek isteyen Liverpool'un, Türkiye Milli Takımı formasını da giyen genç oyuncu için yaklaşık 100 milyon euroyu gözden çıkarabileceği öne sürüldü.

