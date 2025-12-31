İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool'un, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgilendiği iddia edildi.

Tuttosport'un haberine göre; 20 yaşındaki genç yıldız, bu sezon sergilediği performansla Kırmızılar'ın radarına girdi.

Juventus'ta etkili bir sezon geçiren Kenan Yıldız, şu ana kadar 13 gol atıp 8 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Mohamed Salah'ın yakın gelecekte takımdan ayrılmasının beklenmesi nedeniyle hücum hattını güçlendirmek isteyen Liverpool'un, Türkiye Milli Takımı formasını da giyen genç oyuncu için yaklaşık 100 milyon euroyu gözden çıkarabileceği öne sürüldü.