İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2025 Perşembe / 3 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4828
  • EURO
    48,5456
  • ALTIN
    4975.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Liverpool'dan kırmızı kart gören Ekitike'ye ağır ceza!
Spor

Liverpool'dan kırmızı kart gören Ekitike'ye ağır ceza!

Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nda Southampton ile oynanan karşılaşmada gol sevincinde formasını çıkardığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Hugo Ekitike'nin iki haftalık maaşından kesinti yapacak.

Haber Merkezi25 Eylül 2025 Perşembe 18:09 - Güncelleme:
Liverpool'dan kırmızı kart gören Ekitike'ye ağır ceza!
ABONE OL

Liverpool'un Fransız yıldızı Hugo Ekitike, Southampton maçındaki hareketiyle gündeme oturdu.

İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool, Southampton ile kozlarını paylaşmıştı.

Karşılaşmada ağları havalandıran Hugo Ekitike, gol sevinci sırasında formasını çıkarınca ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu hareket Fransız oyuncuya pahalıya patladı.

Daily Mail'in haberine göre, Southampton'a attığı golün ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle Ekitike'nin iki haftalık maaşından kesinti yapılması ve kulüp içinde disiplin cezalarıyla yüzleşmesi gündemde.

  • Hugo Ekitike
  • Kırmızı Kart
  • Maaş Kesintisi

ÖNERİLEN VİDEO

Tır şoförüne yol ortasında darp! Ortalık savaş alanına döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.