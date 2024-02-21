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Spor

Liverpool'dan Klopp sonrası dönem için büyük planlama

Premier Lig ekibi Liverpool'un, sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Jurgen Klopp'un yerine gelecek teknik direktöre 200 milyon euro bütçe vereceği iddia edildi.

21 Şubat 2024 Çarşamba 17:58 - Güncelleme:
Liverpool'dan Klopp sonrası dönem için büyük planlama
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Jurgen Klopp'un sezon sonunda ayrılma kararı almasının ardından Liverpool Yönetimi sürpriz bir karar aldı.

DEV BÜTÇE VERECEKLER

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Liverpool Yönetimi, Jurgen Klopp sonrasında gelecek teknik direktöre dev bir bütçe verecek.

Haberin detaylarında yönetimin bir sonraki teknik direktöre yaklaşık olarak 200 milyon euroluk bir bütçe vereceği söylendi.

Ayrıca yönetimin gelecek teknik direktörden bağımsız olarak bir as stoper ve 6 numara takviyesi yapabileceği de söylendi.

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