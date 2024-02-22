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Spor

Liverpool'dan Luton Town ağlarına 4 gol!

Premier Lig'de lider Liverpool, 26. hafta mücadelesinde konuk ettiği Luton Town ekibini 4-1'lik skorla mağlup etti.

22 Şubat 2024 Perşembe 00:37 - Güncelleme:
Liverpool'dan Luton Town ağlarına 4 gol!
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Premier Lig 26. hafta karşılaşmasında Liverpool konuk ettiği Luton Town'u 4-1 mağlup etti.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Virgil van Dijk, 58. dakikada Cody Gakpo, 71. dakikada Luis Diaz ve 90. dakikada Harvey Elliot, Luton Town'ın golünü 12. dakikada Chiedozie Ogbene kaydetti.

Liverpool bu galibiyetle puanını 60'a çıkartırken, Luton Town ise 20 puanda kaldı.

Liverpool bir sonraki karşılaşmasında Nottingham Forest deplasmanına giderken, Luton evinde Aston Villa'yı konuk edecek.

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