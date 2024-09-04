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Spor

Liverpool'dan Mohamed Salah kararı!

Liverpool, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mohamed Salah'a yeni sözleşme teklif etme kararı aldı.

4 Eylül 2024 Çarşamba 18:22 - Güncelleme:
Liverpool'dan Mohamed Salah kararı!
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Liverpool, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Muhammed Salah için harekete geçiyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Liverpool'un, Salah'a yeni sözleşme teklif etmeye ve görüşmelere başlamaya hazırlandığı aktarıldı.

SALAH'IN SÖZLERİ

Salah, Manchester United karşısında alınan derbi galibiyetinin ardından, "Bildiğiniz gibi kulüpteki son yılım... Sadece bu sürenin tadını çıkarmak istiyorum ve şu an için bunu düşünmek istemiyorum. Kulüpteki hiç kimse henüz benimle bir sözleşme yenileme hakkında konuşmadı, bu yüzden bu sezonun benim için son sezon olduğunu söylüyorum. Yeni bir sözleşme mi? Bu bana bağlı değil, ancak kulüpte kimse benimle henüz bu konuda konuşmadı." şeklinde konuşmuştu.

2017 yılından bu yana Liverpool forması giyen Salah, İngiliz ekibinde çıktığı 352 maçta 214 gol attı ve 92 asist yaptı.

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