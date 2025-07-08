İSTANBUL 32°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2025 Salı / 13 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0238
  • EURO
    46,8674
  • ALTIN
    4259.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Liverpool'dan Napoli'ye ret!

İngiliz ekibi Liverpool, Napoli'nin Darwin Nunez için yaptığı 50 milyon euroluk teklifi reddetti.

HABER MERKEZİ8 Temmuz 2025 Salı 17:04 - Güncelleme:
Liverpool'dan Napoli'ye ret!
ABONE OL

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Napoli, forvet transferi için ilk olumsuz geri dönüşünü aldı.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ!

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Liverpool, Napoli'nin Darwin Nunez için yaptığı 50 milyon Euroluk bonservis teklifini reddetti.

TEKLİF YENİLENECEK

İtalyan temsilcisi, ilerleyen günlerde daha yüksek bir bonservis ücretiyle Liverpool'a yeni bir teklif sunacak.

Merseyside ekibi, 2023/2024 sezonunun yaz transfer döneminde Benfica'dan 85 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Darwin Nunez'i transfer etmişti.

Liverpool'un şampiyonluk sezonunda 47 maçta görev alan Nunez, 7 gol, 7 asist katkısı vererek şampiyonlukta pay sahibi oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.