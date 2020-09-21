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Spor

Liverpool'dan Ozan Kabak açıklaması

Liverpool ile transfer iddiaları çıkan milli futbolcu Ozan Kabak için İngiliz ekibinden açıklama geldi. Liverpool yetkilileri yaptığı açıklamada, Ozan Kabak transferinin gündemlerinde olmadığını belirtti.

21 Eylül 2020 Pazartesi 18:19 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 18:19
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Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak için İngiltere'den açıklama geldi.

Liverpool'un transfer gündeminde olduğu iddia edilen milli futbolcu için Kırmızılar'dan açıklama geldi.

The Athletic'e konuşan Liverpool yetkilileri, Ozan Kabak transferinin gündemlerinde olmadığını belirtti. Transferi düşünmeyen Liverpool'da Jürgen Klopp'un Fabinho'yu 4. stoper olarak gördüğü dile getirildi.

20 yaşındaki savunma oyuncusu, henüz ilk haftası oynanan Bundesliga'da sahaya çıktı ve 90 dakika oyunda kaldı.

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