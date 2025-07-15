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Spor

Liverpool'dan Rodrygo hamlesi

Premier Lİg ekibi Liverpool yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İngiliz temsilcisi, Real Madrid forması giyen 24 yaşındaki Rodrygo için devreye girdi.

HABER MERKEZİ15 Temmuz 2025 Salı 15:35 - Güncelleme:
Liverpool'dan Rodrygo hamlesi
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Bu sezon kadrosuna kattığı futbolcularla dikkat çeken Liverpool, Real Madrid'den Rodrygo için de devreye giriyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Brezilyalı yıldızı çok beğeniyor.

Liverpool, Rodrygo için transfer yarışına dahil olmaya hazırlanıyor.

Real Madrid, Arsenal'in de uzun süredir gündeminde yer alan 24 yaşındaki futbolcu için en az 100 milyon euro bekliyor.

Real Madrid'de geride kalan sezonda 54 maçta süre bulan Rodrygo, 14 gol attı ve 11 asist yaptı.

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