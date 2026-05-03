İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2026 Pazar / 17 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Liverpool'dan Sam Beukema hamlesi

Premier Lig ekibi Liverpool, Napoli forması giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Sam Beukema için düğmeye bastı.

HABER MERKEZİ3 Mayıs 2026 Pazar 17:04 - Güncelleme:
Liverpool'dan Sam Beukema hamlesi
ABONE OL

İngiltere Premier League devi Liverpool'un, Napoli forması giyen Sam Beukema için 28 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürüldü.

TEAMtalk'un haberine göre Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, bu transferin gerçekleştirilmesini bizzat talep etti. Haberde ayrıca Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte'nin olası bir satışa sıcak bakabileceği ve transferin "kesinlikle mümkün" olduğu ifade edildi.

SLOT'TAN NET TALEP

Daha önce çıkan haberlerde de Slot'un Beukema'ya olan ilgisi dikkat çekerken, Hollandalı teknik adamın sportif direktör Richard Hughes'dan bu transferi tamamlamasını istediği aktarıldı.

Öte yandan Liverpool'un savunma hattı için alternatif isimler üzerinde de durduğu belirtiliyor. Bu doğrultuda Sporting CP forması giyen Gonçalo Inacio'nun da listede yer aldığı ifade edildi.

Football Insider'dan Pete O'Rourke, Inácio'nun Virgil van Dijk için "ideal bir halef" olabileceğini dile getirdi. O'Rourke değerlendirmesinde, "Inacio uzun süredir birçok Premier League kulübünün radarında. Manchester United ve Chelsea ile de adı anıldı. Liverpool da oyuncuyu yakından takip ediyor. Sol ayaklı bir stoper olması önemli bir avantaj. Uluslararası tecrübeye sahip ve Şampiyonlar Ligi'nde de oynadı. Liverpool'un er ya da geç Van Dijk'ın yerini doldurması gerekecek. Inacio, savunmanın solunda oynayabildiği için bu rol için ideal bir aday" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.