Liverpool'dan savunmaya takviye: Oscar Mingueza

Liverpool'da savunma hattını güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Liverpool, Celta Vigo ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Oscar Mingueza'yı bedelsiz kadrosuna katmak için harekete geçebilir.

Liverpool, yaz transfer dönemi yaklaşırken savunma hattında köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor. İngiliz devi, hem stoper hem de bek bölgelerinde alternatifleri artırmayı planlarken, La Liga'dan dikkat çekici bir ismi radarına almış durumda.

İngiliz basınına yansıyan bilgilere göre Liverpool, Barcelona altyapısından yetişen ve şu anda Celta Vigo forması giyen Oscar Mingueza için harekete geçti. Kırmızılar, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan savunmacıyı bedelsiz olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

LİVERPOOL'DA SAVUNMA PLANI ŞEKİLLENİYOR

Liverpool'un yaz aylarında savunmada önemli ayrılıklar yaşaması bekleniyor. Ibrahima Konate'nin takımdan ayrılma ihtimali kulislerde konuşulurken, kulüp yönetimi hem stoper hem de sağ bek oynayabilen çok yönlü bir isim arayışında. Bu noktada Mingueza'nın profili, teknik ekibin beklentileriyle örtüşüyor.

Diario AS'nin haberine göre Liverpool, Celta Vigo ile sözleşme yenilemesi beklenmeyen Mingueza ile ön sözleşme imzalamaya sıcak bakıyor. Balaídos'ta yeni bir kontrat ihtimali giderek zayıflarken, bu durum Premier League ekibi için önemli bir fırsat olarak görülüyor.