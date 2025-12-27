İSTANBUL 6°C / 5°C
Spor

Liverpool'dan üst üste 3. galibiyet

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool, Anfield'da Wolverhampton'ı 2-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

HABER MERKEZİ27 Aralık 2025 Cumartesi 20:06 - Güncelleme:
Liverpool'dan üst üste 3. galibiyet
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool, Wolverhampton'ı konuk etti.

Anfield'da oynanan maçı Liverpool 2-1 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 41'de Ryan Gravenberch ve 42'de Florian Wirtz'ten geldi.

Wolves'in tek golünü ise 51'de Santiago Bueno attı.

Liverpool'un ikinci golünü atan Alman futbolcu Florian Wirtz, 23. maçında Liverpool kariyerindeki ilk golünü atmış oldu.

Premier Lig'de üst üste 3. galibiyetini alan Liverpool, yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool ligdeki puanını 32'ye yükseltirken Wolves, 2 puanda kaldı.

Liverpool, Premier Lig'de gelecek hafta Leeds United'ı ağırlayacak. Wolverhampton ise Manchester United deplasmanında puan arayacak.

