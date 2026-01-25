İSTANBUL 16°C / 10°C
Spor

Liverpool'dan Xabi Alonso hamlesi

Premier Lig ekibi Liverpool teknik direktörlük görevi için Real Madrid ile yolları ayıran Xabi Alonso'nun kapısını çaldı. İlk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi.

HABER MERKEZİ25 Ocak 2026 Pazar 14:15 - Güncelleme:
Liverpool, teknik direktörlük koltuğu için Xabi Alonso ile ilk teması kurdu.

AS'ın haberine göre, İngiliz devinin, İspanyol çalıştırıcının çevresiyle iletişime geçerek uygunluk durumunu sorduğu ve bu temasa olumlu yanıt aldığı belirtildi.

ACELECİ DAVRANMAK İSTEMİYOR

Real Madrid macerasının ardından dinlenme sürecine giren Xabi Alonso'nun, yeniden teknik direktörlüğe dönmeden önce acele etmek istemediği ifade ediliyor. Haberde, Alonso'nun kariyer planlaması gereği "önüne gelen ilk teklife" sıcak bakmadığı ve süreci dikkatle değerlendirdiği vurgulandı.

ANFIELD SEÇENEĞİ MASADA

Xabi Alonso'nun 2024 baharında Bayern Münih ve Liverpool seçeneklerini geri çevirerek Bayer Leverkusen'de kalmayı tercih ettiği hatırlatılırken, şu an şartların değiştiği aktarıldı. Liverpool yönetiminin, Alonso'yu özellikle 2026-27 sezonu planlamasında ciddi bir aday olarak gördüğü kaydedildi.

Anfield'da forma giydiği dönemde kulüp ve taraftarla güçlü bağlar kuran Alonso'nun, Liverpool'a dönüş fikrine artık çok daha sıcak baktığı belirtiliyor. İlk temasın olumlu geçmesi, İngiliz kulübü cephesinde memnuniyet yarattı.

SLOT BASKI ALTINDA

Liverpool'da mevcut teknik direktör Arne Slot üzerindeki baskının her maçla birlikte arttığı ifade ediliyor. Yönetimin sezon sonuna kadar Slot'a destek verdiği belirtilse de, sahadaki sonuçların bu güveni zorladığına dikkat çekiliyor. Son olarak Bournemouth yenilgisi hatırlatılırken, yaz transfer döneminde 482 milyon euro harcanmasına rağmen takımın istikrarsız bir görüntü çizdiği vurgulandı.

