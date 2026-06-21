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Spor

Liverpool'dan Yan Diomande için teklif

Premier Lig ekibi Liverpool, RB Leipzig forması giyen 19 yaşındaki genç futbolcu Yan Diomande için teklifte bulundu.

HABER MERKEZİ21 Haziran 2026 Pazar 13:51 - Güncelleme:
Liverpool'dan Yan Diomande için teklif
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, RB Leipzig'in genç yıldızı Yan Diomande için girişimlerini sürdürüyor.

Transfer çalışmalarına hız veren İngiliz devi, Diomande için yaptığı ilk 100 milyon euroluk tekliften sonuç alamadı.

Alman ekibi RB Leipzig'in bu teklifi geri çevirdiği ve oyuncuyu en az bir sezon daha takımda tutmak istediği belirtildi.

Öte yandan Yan Diomande'nin geleceğiyle ilgili kararını verdiği aktarıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Genç futbolcunun kariyerine yeni bir sayfa açmak istediği ve bu yaz transfer döneminde Leipzig'den ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Liverpool'un, RB Leipzig'i ikna edebilmek adına kısa süre içerisinde yeni bir teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

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