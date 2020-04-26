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Spor

Liverpool'dan yılın transfer bombası! Kylian Mbappe

İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, yılın transfer bombasını patlatmak üzere... Son dakika haberine göre Jürgen Klopp, Mbappe'nin transferi için yıldız futbolcunun babasıyla görüştü.

26 Nisan 2020 Pazar 16:56 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 16:56
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Koronavirüs nedeniyle İngiltere Premier Lig'de futbol durdu. Ancak takımlar gelecek sezonun kadro yapılanmalarını gerçekleştirmek için kolları sıvadılar. İngiltere Premier Lig'de açık ara lider durumda bulunan Liverpool, transferde de büyük bir bomba patlatmak üzere.

Alman teknik adam Jürgen Klopp'un takımın başına geçmesi ile yeniden zirvedeki günlerini hatırlayan Merseyside ekibi, PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe'yi gözüne kestirdi. Genç futbolcuyu Real Madrid'in de çok istediği biliniyor.

Le10sport'un haberine göre Jürgen Klopp, Mbappe’nin babası ile iletişime geçti ve Fransız yıldızı Liverpool’a transfer etmek istediğini söyledi. Bu gelişmelerin ardından İspanyol kulübü Real Madrid'in de bir hamle yapması bekleniyor.

(Fanatik)

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