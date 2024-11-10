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Spor

Liverpool'dan zirve yarışında kritik 3 puan

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool, Aston Villa'yı 2-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

10 Kasım 2024 Pazar 01:12 - Güncelleme:
Liverpool'dan zirve yarışında kritik 3 puan
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İngiltere Premier Lig 11. hafta maçında Liverpool, Manchester City'nin puan kaybettiği haftada Aston Villa ile karşılaştı. Anfield'da oynanan maçı Liverpool 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Darwin Nunez, 84. dakikada Muhammed Salah kaydetti.

Bir gol ve 1 asist yapan Muhammed Salah, karşılaşmada öne çıkan isim oldu.

Liverpool ligde üst üste 2., toplamda ise 9. galibiyetini aldı. Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, ilk kez 4 maç üst üste mağlubiyet yaşadı.

23 puanlı Manchester City'nin kaybettiği haftada Arne Slot'un takımı puanını 28'e çıkardı. Aston Villa 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Southampton ile karşılaşacak. Aston Villa ise Crystal Palace'ı ağırlayacak.

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