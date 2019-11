‘Liverpool’la anılmak müthiş’

TRABZONSPOR’UN genç kalecisi Uğurcan Çakır, Sabah gazetesi tarafından Borsa İstanbul Yerleşkesi’nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’na katıldı. Kendisini geliştirmek için çok çalıştığını belirten Uğurcan, “Adımın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’la anılması çok güzel. Bu durum benim öz güvenimi artırıyor ama açıkçası” dedi.

Uğurcan şöyle konuştu: “Futboluma yansıdığını düşünüyorum. Transfer konusu şu anda gündemimde yok. Trabzonspor’un başarısına odaklanmış durumdayım. Her maça teker teker bakıp her maçımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Euro 2020 gibi bir şampiyonada olmak her Türk futbolcunun isteyeceği bir şey. Çok mutluyum. Orada başarılı olacağımıza inanıyorum.”

Başakşehir’in Senegalli forveti Demba Ba da, bugün Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya değinerek, “Bizim adımıza çok zor bir karşılaşma olacak. Geçen sezon orada aldığımız mağlubiyet yüzünden şampiyonluğu kaybetmiştik. Bu kez kazanmak ve rövanşı almak istiyoruz. Türkiye’nin Euro 2020’de çok başarılı olacağınan inanıyorum” açıklamasında bulundu.