Liverpool'la anlaştığı iddia edilen Ruben Amorim'den dikkat çeken açıklama

Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim, Gil Vicente ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SPORTING'E ODAKLANDIM"

Amorim, hakkında çıkan "Liverpool ile anlaştı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Herhangi bir takımla görüşmediğini söyleyen 39 yaşındaki teknik adam, "Geleceğimle ilgili son kez konuşuyorum. Bırakın anlaşmayı, herhangi bir görüşme bile olmadı. Hepimizin istediği tek şey Sporting'in şampiyon olması. Tekrar söylüyorum ben Sporting'in teknik direktörüyüm, hiçbir kulüple görüşme yapmadım. Her zaman olduğu gibi kulübümü savunmaya odaklanmış durumdayım." dedi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Portekizli teknik adamın, sezon sonunda Jürgen Klopp'a veda edecek Liverpool ile 2027 yılına kaddar anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.

Ruben Amorim'in Sporting ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.