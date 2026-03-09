İSTANBUL 12°C / 4°C
Spor

Liverpoollu engelli taraftarlardan Galatasaray'a övgü

Liverpool Engelli Taraftarlar Derneği, RAMS Park'ta yapılan düzenlemeler nedeniyle Galatasaray'a teşekkür etti.

9 Mart 2026 Pazartesi 18:29
Liverpoollu engelli taraftarlardan Galatasaray'a övgü
Liverpool Engelli Taraftarlar Derneği, RAMS Park Stadı'nda düzenleme yapan Galatasaray Kulübüne teşekkür etti.

Derneğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Eylül ayındaki son ziyaretimizde birkaç sorun yaşamıştık, ancak Galatasaray bu sorunları gidermekle kalmadı, beklentilerimizi de aştı. Galatasaray, Liverpool ve UEFA'ya olağanüstü iş birliği için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.

