Liverpoollu futbolcular Avrupa Süper Ligi'ne karşı

AA 21 Nisan 2021 Çarşamba 00:43 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 00:43

Henderson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bundan hoşlanmadık ve gerçekleşmesini istemiyoruz. Bu, bizim ortak duruşumuz. Bu kulübe ve taraftarlarına kayıtsız, şartsız bağlıyız. Asla yalnız yürümeyeceksin." ifadelerine yer verdi.

Henderson'ın takım arkadaşları Trent Alexander-Arnold ve James Milner da aynı ifadeleri, Twitter hesaplarından paylaştı.

Paylaşım, projenin kurucuları arasındaki İngiliz kulüplerinden Chelsea ve Manchester City'nin "Avrupa Süper Ligi"nden çekileceği haberlerinin ardından geldi.