İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2025 Salı / 3 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0319
  • EURO
    47,7656
  • ALTIN
    4435.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Liverpool, Newcastle United'ı uzatmalarda yıktı
Spor

Liverpool, Newcastle United'ı uzatmalarda yıktı

İngiltere Premier Lig'de oynanan 2. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.

AA26 Ağustos 2025 Salı 00:32 - Güncelleme:
Liverpool, Newcastle United'ı uzatmalarda yıktı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'de oynanan 2. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.

Son şampiyon Liverpool, 35. dakikada Ryan Gravenberch'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Karşılaşmanın 46. dakikasında yeni transferi Hugo Ekitike ile bir gol daha bulan konuk ekibe 57. dakikada Bruno Guimaraes ile yanıt veren Newcastle United, 88. dakikada Will Osula ile skora dengeyi getirdi.Temponun hiç düşmediği mücadelenin 90+10. dakikasında sahneye çıkan 16 yaşındaki Rio Ngumoha, Liverpool'a üç puanı getiren golü attı.Ev sahibi ekipte forma giyen Anthony Gordon, 46. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Suçüstü yakalandı: Cüzdan hırsızlığı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.