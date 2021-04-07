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Spor

Liverpool'u deviren Real Madrid son dörde çok yakın

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool'u 3-1 mağlup ederek tur kapısını araladı.

AA07 Nisan 2021 Çarşamba 00:21 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 00:21
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında Liverpool'u 3-1 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, İspanyol ekibi Real Madrid, Alfredo Di Stefano Stadı'nda İngiltere'nin Liverpool takımını konuk etti.

Maça iyi başlayan eflatun-beyazlılar, 27. dakikada Vinicius Junior'un golüyle öne geçti, 36. dakikada ise Marco Asensio ile skoru farkı 2'ye çıkardı.

Liverpool ilk yarıda rakip kaleye şut atamazken, Real Madrid soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan İngiliz ekibi, 51. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle farkı 1'e indirse de 65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Vinicius Junior maçın skorunu belirledi: 3-1.

Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 81 dakika sahada kaldı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 14 Nisan Çarşamba günü Anfield Stadı'nda oynanacak.

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