İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2205
  • EURO
    51,1329
  • ALTIN
    7092.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Liverpool'u elerse kasası dolup taşacak! İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray önemli bir avantaj elde etti. Sarı kırmızılılar bugün deplasmanda çeyrek final için sahaya çıkacak. Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde kasasını dolduracak. İşte Aslan'ı bekleyen dev gelir...

18 Mart 2026 Çarşamba 10:33
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda sahasında Liverpool karşısında 1-0'lık kritik bir galibiyet alan Galatasaray, çeyrek final yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Avrupa kupalarındaki iddialı yürüyüşünü kararlı bir şekilde sürdüren sarı-kırmızılı ekip, sportif başarının yanı sıra mali açıdan da ciddi bir kazanç elde ediyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalması durumunda toplam gelirinin ne kadar olacağı da gün yüzüne çıktı.

TOPLAM GELİR 53,5 MİLYON EURO'YU BULDU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılım aşamasında ayak bastı parası olarak 18,62 milyon Euro aldı. Bu tutar, turnuvaya dahil olan her kulübe UEFA tarafından sağlanan sabit katılım gelirini ifade ediyor.

Lig aşamasında ise sarı-kırmızılılar 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek performans primi kaleminden 7 milyon Euro kazandı. Galatasaray'ın lig aşamasındaki genel sıralaması da ek bir gelir kapısı açtı; bu kalemden 5,08 milyon Euro kulübün hesabına yatırıldı.

Bunun yanı sıra yayın havuzundan 8,41 milyon Euro, UEFA katsayı puanlaması üzerinden ise 2,42 milyon Euro gelir elde edildi.

66 MİLYON EURO'YA ÇIKACAK

Galatasaray, son 16 turu öncesinde play-off aşamasını oynaması nedeniyle 1 milyon Euro ek ödül aldı. Son 16 turuna kalmanın karşılığı olarak da UEFA'dan 11 milyon Euro gelir elde eden sarı-kırmızılılar, şu ana kadar toplamda 53,5 milyon Euro kazanmayı garantiledi

Cimbom, Liverpool engelini de aşarak çeyrek finale yükselmesi durumunda Galatasaray'ın toplam Şampiyonlar Ligi geliri 66 milyon Euro seviyesine ulaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den duygulandıran 18 Mart paylaşımı: O Türk milletinin dimdik duran iradesidir

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.