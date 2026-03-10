İSTANBUL 16°C / 4°C
Spor

Liverpool'u elerse ne kadar kazanacak? İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray sahasında İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek. Sarı kırmızılı ekip, Liverpool'u elemesi halinde kasasını dolduracak. İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir...

HABER MERKEZİ10 Mart 2026 Salı 12:35 - Güncelleme:
Liverpool'u elerse ne kadar kazanacak? İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u saf dışı bırakan Galatasaray, bu akşam son 16 turu ilk maçında İngiliz temsilcisi Liverpool'u RAMS Park'ta konuk edecek.

20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

GALATASARAY KASASINI DOLDURDU

Devler Ligi'ne doğrudan katılan sarı-kırmızılılar, 18.62 milyon Euro'nun sahibi oldu. Gruplarda aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikten 7 milyon Euro kazanan Galatasaray, lig etabını 20. sırada bitirdiği için 5.08 milyon Euro'yu daha kasasına koydu.

Aslan; yayın havuzundan ortalama olarak 8.4 milyon Euro, UEFA katsayı priminden ise 2.4 milyon Euro kazandı. Cim-bom, play-off'a kaldığı için de 1 milyon Euro'luk gelirin sahibi oldu.

Son 16 play-off turunda Juventus'u eleyen Galatasaray, 11 milyon Euro'luk geliri almaya hak kazandı.

Peki Galatasaray, Liverpool'u da turnuvanın dışına iterse ne kadar kazanacak?

ASLAN'I BEKLEYEN DEV GELİR

Okan Buruk'un öğrencileri, Liverpool'u elemesi durumunda çeyrek final ödülü olarak 12.5 milyon Euro kazanacak.

Çeyrek final sonrası ise elde edilecek gelir şöyle;

Yarı final: 15 milyon Euro

Final: 18.5 milyon Euro

Şampiyonluk: 6.5 milyon Euro

